Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan tatil açıklaması!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı sömestr tatili açıklamasında öğrenciler ve öğretmenlere teşekkür etti. Selçuk, "Zor günlerde gayreti elden bırakmadınız, var olun." dedi.

BAKAN SELÇUK'TAN TATİL PAYLAŞIMI

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Bu, tatilden önceki son hafta çocuklarım. Çok yoruldunuz, gayret ettiniz. Zor günlerde gayreti elden bırakmadınız, var olun. Emekleri, gayretleri, yardımları için hem öğretmenlerimize hem öğrencilerimize ülkemiz adına teşekkür ediyorum.

Güzel bir hafta olsun hepimize inşallah.



Bu, tatilden önceki son hafta çocuklarım. Çok yoruldunuz, gayret ettiniz. Zor günlerde gayreti elden bırakmadınız, var olun. Emekleri, gayretleri, yardımları için hem öğretmenlerimize hem öğrencilerimize ülkemiz adına teşekkür ediyorum.Güzel bir hafta olsun hepimize inşallah.

— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) January 18, 2021



Bu, tatilden önceki son hafta çocuklarım. Çok yoruldunuz, gayret ettiniz. Zor günlerde gayreti elden bırakmadınız, var olun. Emekleri, gayretleri, yardımları için hem öğretmenlerimize hem öğrencilerimize ülkemiz adına teşekkür ediyorum.Güzel bir hafta olsun hepimize inşallah. pushfn('ads'); — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) January 18, 2021

