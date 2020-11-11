Son dakika... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, konuşuyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Grup Toplantısı'nda konuşuyor. Bahçeli, "Ne Abdülhamit Han'a sırt döneriz, ne Atatürk'e yüz çeviririz. Ne inancımızdan ne Cumhuriyetten vazgeçeriz. İstiklal için birlik oluruz, istikbal için birliği amaçlarız. Türkiye Cumhuriyeti Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük eseridir. Bu eser ilk günkü heyecanı, onuru ile var olacaktır." dedi.Devlet Bahçeli'nin konuşması şöyle: ABD Başkanlık seçimi 3 Kasım'da yapılmış, her ne kadar Trump itirazlarını seslendirse de Joe Biden 46'nci başkan olarak seçilmiştir. Bu durum demokratik çarkın doğal bir sonucudur. MHP, ABD Başkanlık seçimini yakından takip etmiş, analiz ve değerlendirmeleri yapmıştır. ABD'li seçmenlerin tercihine saygı duymakla birlikte, başkan adayları arası tercih yapacak bir basitliği aklımıza getirmedik.

Kimin Başkan olduğu ABD'nin meselesidir. Türkiye'nin tarihi hakları, egemenlik kazanımları neyi işaret ediyorsa bizim duruşumuz orasıdır. Bizim için önemli olan ABD'nin uygulayacağı politikaların ihtivası ve bunun bölgemize ve ülkemize yansımasıdır.

ABD, 1. Dünya Savaşı'ndan beri dünyanın denklemlerini etkileyen önemli bir ülkedir. Dikkatli ve uyanık bir şuurla izlenmesinde zorunluluk vardır. Biz seçim kampanyasının nasıl yapıldığına, adayların hangi kaynaklardan beslendiğine, seçimin nasıl yapıldığına bakmıyoruz. Belki de ABD'de etnik kutuplaşma hakim olacak, eyaletler bazında ayrışma olabilecektir.

Yeni ABD Başkanı'nın dış politika ve ulusal güvenlik konularında izleyeceği politika daha iyi anlaşılacaktır. Başkan Biden'ın Türkiye ile ilişkileri koltuğuna oturur oturmaz nasıl ele alacağını zaman gösterecektir. Tedbirli ve kuşkulu bir bekleyişin içinde olduğumuz bilinmelidir. Türkiye'ye şaşı bakışı iyimserliğimizin önüne set çekmektedir.

"ABD'DEN BEKLENTİMİZ TÜRKİYE'Yİ KÜÇÜK GÖRMEMESİDİR"

Çok kutupluluk dünyanın stratejik tasarımına egemenlik kurmuştur. Bu düzen ABD'nin tek kutup iddiasıyla ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. Dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi, ülkemizde de pek çok kesim buy yeni anlayışı benimsemiştir. Ancak Türkiye bugünkü haliyle, kendi sorunlarını ihmal etmeden uluslararası alanda söz sahibi olmaya hedeflenmiştir.

Ekonomik, siyasi ve diplomatik sorunların temeli de budur. Uyanan devin ayağına pranga vurmak dünyanın tersinden dönemsini istemek kadar ahmaklıktır. Türkiye'yi dikkate almadan yapılan hesaplar buruşturulup atılmaya mecburdur. Türkiye her yerdedir, adaletin yanındadır, insaniyetin yanındadır.

Hakkımızı hiç kimseye yedirmeyeceğiz, onurumuza düşkün bir millet olarak milli bekamızla oynatmayacağız. Bizim ABD'den beklentimiz Türkiye'yi küçük görmemesidir. Şayet dost isek buna göre davranılmalıdır.

Yok adı konulmamış, ilanı yapılmamış düşman kamplara ayrılmışsak bunu da bilmeliyiz. Bizim duruşumuz merttir. Sahnenin önünde kucaklayıp arkada kurşun atmak namerdin özelliğidir. Neysek oyuz, göründüğümüz gibi oluruz.

