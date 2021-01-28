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Son dakika: MGK’den Doğu Akdeniz ve Kıbrıs açıklaması
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki MGK sona erdi. MGK’den Doğu Akdeniz ve Kıbrıs bildirisi geldi.
GÜNDEM 28.01.2021, 21:56
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi.
MGK Bildirisi'nde, Türkiye'nin Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'ta uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını korumakta kararlı olduğu vurgulandı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantı, dört saat 30 dakika sürdü.
MGK Bildirisi’nde şu ifadeler kullanıldı:
"Bölgemizdeki başlıca istikrarsızlık kaynağı olan terör örgütlerinin, güney komşularımızın topraklarındaki varlığının sona erdirilmesi kapsamında atılan adımlar ele alınmış, meseleye müdahil olan uluslararası tüm aktörler üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye davet edilmiştir.
PKK, KCK, PYD, YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere milli birlik ve beraberliğimiz ile bekamıza yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içine ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarıyla icra edilen operasyonlar hakkında Kurula bilgi sunulmuştur."
MGK Bildirisi'nde, Türkiye'nin Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'ta uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını korumakta kararlı olduğu vurgulandı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantı, dört saat 30 dakika sürdü.
MGK Bildirisi’nde şu ifadeler kullanıldı:
"Bölgemizdeki başlıca istikrarsızlık kaynağı olan terör örgütlerinin, güney komşularımızın topraklarındaki varlığının sona erdirilmesi kapsamında atılan adımlar ele alınmış, meseleye müdahil olan uluslararası tüm aktörler üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye davet edilmiştir.
PKK, KCK, PYD, YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere milli birlik ve beraberliğimiz ile bekamıza yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içine ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarıyla icra edilen operasyonlar hakkında Kurula bilgi sunulmuştur."
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