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Son Dakika

Son Dakika! Meteoroloji'den uyarı! Dikkat şiddetli yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, başta Marmara Bölgesi ve Batı Karadeniz Bölgesi'nde yaşanacak şiddetli yağışlara karşı vatandaşları uyardı.

GÜNDEM 30.10.2020, 01:05
Son Dakika! Meteoroloji'den uyarı! Dikkat şiddetli yağış geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Cuma günü yurdun kuzeybatı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
İstanbul, Marmara’nın doğusu, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bilecik kuvvetli yağışın öğle saatlerinden itibaren etkili olacağı tahmin edilirken Batı Karadeniz’in kıyı kesimleri ve Düzce, Zonguldak, Bartın'da da belirli aralıklarla yağışların etkisini sürdüreceği bildirildi.
Ayrıca İstanbul'un Anadolu Yakası'nın kuzey kesimleri ile Kocaeli'nin Kandıra, Sakarya'nın Kaynarca ve Ferizli ilçelerinde ise yağışların belirli aralıklarla şiddetini artıracağı öngörülüyor.
Diğer taraftan yağış bölgelerindeki vatadanşlara ise yaşanacak su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.
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