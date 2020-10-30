Son dakika: Mesut Yılmaz'ın cenaze töreni belli oldu

Son dakika... Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz 72 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Mayıs 2020’de yaptırdğı sağlık kontrolünde Mesut Yılmaz'ın beyin sapında tümör saptanmıştı. Yılmaz ameliyat geçirmiş ve bir süredir tedavi görüyordu.



Mesut Yılmaz'ın kardeşi Turgut Yılmaz, cenaze hakkında açıklamalarda bulundu. Yılmaz'ın cenazesi, pazar günü öğle vaktinde Marmara İlahiyat Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.



Mesut Yılmaz, 2017 yılında büyük oğlu Yavuz Yılmaz'ı kaybetmişti. Yılmaz'ın büyük oğlu Yavuz Yılmaz intihar ederek hayatına son vermişti.

