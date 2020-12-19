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Son Dakika! Merkez Bankası'ndan yeni faiz kararı!
Merkez Bankası, 'Reeskont İşlemlerinde Uygulanan İskonto Oranı' ile 'Avans İşlemlerinde Uygulanan Faiz Oranı'nı yükseltti.
GÜNDEM 19.12.2020, 09:46
Resmi Gazete'de yayımlanan Merkez Bankası kararına göre Reeskont İşlemlerinde Uygulanan İskonto Oranı yüzde 15.75'e Avans İşlemlerinde Uygulanan Faiz Oranı yüzde 16.75'e yükseltildi.
En son geçtiğimiz Haziran ayında güncellenen rakamlar "Reeskont İşlemlerinde Uygulanan İskonto Oranı" yüzde 9, "Avans İşlemlerinde Uygulanan Faiz Oranı" ise yüzde 10 olmuştu.
En son geçtiğimiz Haziran ayında güncellenen rakamlar "Reeskont İşlemlerinde Uygulanan İskonto Oranı" yüzde 9, "Avans İşlemlerinde Uygulanan Faiz Oranı" ise yüzde 10 olmuştu.
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