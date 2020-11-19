Son dakika… Merkez Bankası günlerdir beklenen faiz kararını açıkladı!

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Naci Ağbal yönetimindeki ilk faiz kararını açıkladı. Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından çıkan kararı son dakika olarak piyasalara duyurdu.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Kasım ayı Para Politikası Kurulu toplantısını az önce gerçekleştirdi. Toplantı sonrası piyasaların merakla beklediği, üzerine beklentiler, yorumlar ve tahminler yapılan faiz kararını açıkladı.

TCMB’nin PPK toplantısından çıkan faiz kararı haber ajanslarına son dakika olarak geçildi. TCMB para piyasalarının bu ayki toplantıda beklediği faiz artışını gerçekleştirdi.

Ekim ayında politika faizini yüzde 10. 25 oranında sabit tutan Merkez Bankası, Naci Ağbal Başkanlığı’ndaki ilk PPK toplantısında sert faiz artışına gitti. Politika faizi alınan kararla 475 baz puan artırılarak yüzde 15’e çıkartıldı.

Son gerçekleştirilen faiz kararı öncesi Merkez Bankası'nın Politika Faiz Oranları grafiği

Ekonomi yönetiminde yapılan radikal değişiklikler ve Recep Tayyip Erdoğan’ın “acı reçete” açıklamalarından sonra piyasalar Merkez Bankası’ndan sert bir faiz artışı bekliyordu.

Blomberg’de yer alan grafiktei piyasa yapıcılarla yapılan faiz tahminleri arasında 475 puanlık faiz artış beklentisinin çok fazla olduğu görülüyordu.

ABD’li yatırım bankası JPMorgan Merkez Bankası’ndan 500 baz puan faiz artışı tahmin ederken bir diğer ABD’li yatırım Bankası Goldman Sachs 475 baz puan faiz artışı bekliyordu.

Yeni güne 7.70 lira seviyelerinde başlayan dolar kuru Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi 7.65 TL seviyelerine kadar düşerken karardan hemen sonra 7.52'ye kadar düştü

