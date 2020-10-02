Reklam

Son Dakika

Son Dakika: Merkel'den dikkat çeken Türkiye açıklaması

Almanya Başbakanı Angela Merkel, "AB-Türkiye anlaşmasını Türkiye ile konuşmak istiyoruz. Türkiye ile yapıcı bir diyalog istediğimizi açıkça ortaya koyduk." dedi.

GÜNDEM 02.10.2020, 15:57
Son Dakika: Merkel'den dikkat çeken Türkiye açıklaması
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Brüksel'de ikinci günü yapılan AB liderler zirvesinde Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilim ve Türkiye ile ilişkiler konusunda bir açıklama yaptı.
Merkel açıklamasında, "AB-Türkiye anlaşmasını Türkiye ile yeniden tartışmak istiyoruz. Doğu Akdeniz konusunda, Yunanistan ve Kıbrıs'ın haklarına saygı duyulması gerektiğini ancak Türkiye ile yapıcı ilişkiler istediğimizi netleştirmeyi başardık" ifadelerini kullandı.
Merkel, Türkiye-AB ilişkilerinde pozitif bir ajandaya dönülmesi için gereken her şeyi yapmak istediklerini sözlerine ekledi.
Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 02 Ekim 2020
İmsak 03:20
Güneş 05:20
Öğle 13:03
İkindi 17:03
Akşam 20:36
Yatsı 22:26
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Karagümrük 3 7
2. Alanyaspor 3 7
3. Galatasaray 3 7
4. Antalyaspor 3 7
5. Hatayspor 3 7
6. Erzurumspor 3 6
7. Göztepe 3 5
8. Fenerbahçe 3 5
9. Konyaspor 2 4
10. Trabzonspor 3 4
11. Beşiktaş 3 4
12. Sivasspor 3 4
13. Kasımpaşa 3 3
14. Kayserispor 3 3
15. Gaziantep FK 3 2
16. Ankaragücü 2 1
17. Gençlerbirliği 2 1
18. Çaykur Rizespor 3 1
19. Malatyaspor 3 1
20. Denizlispor 3 1
21. Başakşehir 3 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 3 7
2. Tuzlaspor 3 7
3. Ankara Keçiörengücü 3 7
4. İstanbulspor 3 6
5. Altınordu 3 6
6. Samsunspor 3 5
7. Adanaspor 3 5
8. Altay 3 4
9. Akhisar Bld.Spor 3 4
10. Bandırmaspor 3 4
11. Giresunspor 3 4
12. Bursaspor 3 3
13. Balıkesirspor 3 3
14. Ankaraspor 3 3
15. Ümraniye 3 3
16. Boluspor 3 1
17. Menemen Belediyespor 3 1
18. Eskişehirspor 3 1
Takımlar O P
1. Leicester City 3 9
2. Liverpool 3 9
3. Everton 3 9
4. Aston Villa 2 6
5. Arsenal 3 6
6. Crystal Palace 3 6
7. Leeds United 3 6
8. Tottenham 3 4
9. Chelsea 3 4
10. Newcastle 3 4
11. West Ham 3 3
12. Brighton 3 3
13. Man City 2 3
14. M. United 2 3
15. Southampton 3 3
16. Wolverhampton 3 3
17. West Bromwich 3 1
18. Burnley 2 0
19. Sheffield United 3 0
20. Fulham 3 0
Takımlar O P
1. Getafe 3 7
2. Valencia 4 7
3. Real Madrid 3 7
4. Villarreal 4 7
5. Barcelona 2 6
6. Sevilla 2 6
7. Real Betis 4 6
8. Cádiz 4 6
9. Granada 3 6
10. Real Sociedad 4 5
11. Celta de Vigo 4 5
12. Atletico Madrid 2 4
13. Levante 3 3
14. Osasuna 3 3
15. Athletic Bilbao 3 3
16. Huesca 4 3
17. Elche 2 3
18. Real Valladolid 4 2
19. Eibar 4 1
20. Deportivo Alaves 4 1