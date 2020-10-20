Son dakika! Meral Akşener'den Ümit Özdağ'ın FETÖ açıklamasına cevap

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özdağ dün akşam, CNN Türk Tarafsız Bölge canlı yayınında İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’nun FETÖ’cü olduğu imasında bulunmuştu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener iddiaya ilişkin grup toplantısında sonrası gazetecilere cevap verdi. Ümit Özdağ, canlı yayında "FETÖ'cü bir sivil toplum örgütünün eğer başkan yardımcılığını yapıyorsanız, öncesindeki başkan ve sonrasındaki başkan FETÖ'cüyse, bu arada FETÖ'yle ilgili yıllar boyunca bir tane olumlu veya olumsuz açıklamanız yoksa, sosyal medya hesaplarınız bomboşsa, bu şekillendirilmiş demektir. Hayatın normal akışına aykırıdır." demişti. Bugün İYİ Parti Grup Toplantısı'nın ardından Özdağ'ın açıklamaları sonrası ilk kez konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, şunları söyledi:FİKİRLERİNİ SÖYLEMELERİ ZENGİNLİK KATIYOR



İYİ Parti lideri Akşener, “Bir operasyon mu var” sorusunu ise şöyle cevapladı:"Biz partimize bir saldırının olacağını bekliyorduk elbette. Çünkü araştırma şirketlerinde 13 ile 15 arasında sonuç çıkınca kış kışlığını her zaman yapacağını bekliyorduk da şimdi bakacağız duruma."



AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Özdağ'ın açıklamalarının ardından sosyal medya hesabından, İYİ Parti'de kim FETÖcü, kim değil bilemem ama 1 yıl önce İYİ Parti bir operasyon için kuruldu, seçimden sonra dağılma süreci başlayacak demiştik. Partisine küsen Genel Başkan, milletvekili istifaları, kongrede liste oyunları derken şimdi de malum tartışma. Bekleyin, grup bile kuramayacaklar." ifadelerini paylaştı.

"Buğra Kavuncu bugün Ümit Özdağ’ın iddialarını ve sizin deyiminizle imalarını ispatlayabilmesi için bir imkan sunuyor. Onu hep beraber göreceğiz. Benim, arkadaşlarımızın ne konuştuğu değil de bugün Bülent Turan'ın ne konuştuğu benim için önemli. Biz bir demokrasi mücadelesi vererek geldik. Partimizin içinde de onu içselleştirmeye çalışıyoruz. Bu yolculukta hatalar kusurlar oluyor ama büyük bir dikkatle, demokrasiyi, her şeye rağmen demokrasiyi istişareyi içselleştirmeye gayret ediyoruz. Hepimiz otoriter sistemlerin içinden geliyoruz. Dolayısı ile hür iradeleriyle partimizde yönetimde, milletvekilliği görevinde bulunan bütün arkadaşlarımızın fikirlerini söylemelerinin partimize zenginlik kattığına inanıyorum.BÜLENT TURAN'IN YAZDIKLARINI BAŞKA BİR GÖZLE İNCELEYECEĞİZ

Ama ben Meral Akşener olarak, DYP Genel Başkan Yardımcılığını ve bakanlığını yaptığım bir dönemde 43 milletvekili DYP'den hangi şartlarda, nasıl ayrılmıştı onu biliyorum. Ve onun sonra Türkiye'de nelere mal olduğunu biliyorum. Benim konuştuğum gruba katılmamalarına saygı duydum. Ama sayın Bülent Turan'ın bugün büyük bir zevkle ortaya koyduğu düşünceleri de benim için çok manidar oldu. Ve birden kendimi 1997'lerde 1998'lerde hissettim. Sayın Bülent Turan'ın yazdıklarına baktığımız zaman başka bir gözle inceleyeceğiz. Biz partimize bir saldırının olacağını bekliyorduk elbette. Çünkü araştırma şirketlerinde 13-15 sonuçlarını bulunca, kış kışlığını yapar ama şimdi bakacağız duruma."

