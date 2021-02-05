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Son dakika: Meral Akşener, Ankara adliyesinde ifade verdi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener referandum sürecinde YSK'ye hakaret ettiği gerekçesiyle bugün ifade verdi.

GÜNDEM 05.02.2021, 11:31
Son dakika: Meral Akşener, Ankara adliyesinde ifade verdi
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Antalya'da YSK üyelerine yönelik ifadeleri nedeniyle "hakaret" suçundan yargılandığı dava kapsamında talimatla ifade vermek üzere Ankara Adliyesine geldi.İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, konuyla ilgili dün şu bilgilendirmede bulundu:
"Bu soruşturma her ne hikmetse 31 Mart sürecinden hemen sonra apar topar iddianame düzenlenerek dava açılmış" diyen Poyraz, "Yenilenen İstanbul seçimlerinden bir gün sonra da sayın genel başkanımız hakkında 2016 yılında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nda bir soruşturma başlatıldı." ifadelerine yer verdi.
Poyraz, şöyle konuştu:
Bilirkişilerden şikayetçi olduklarını belirten Poyraz, şu ifadeleri kullandı:
31 Mart seçimlerinden hemen sonra genel başkanımız ile ilgili uyutulan bir soruşturma iddianameye çevrilerek dava açıldı.Bu davanın iki boyutu var. Bu dava 31 Mart seçimlerinden yani Millet İttifakı’nın büyükşehir belediyelerini almalarından hemen sonra nisan ayında iddianame açıldı. 16 Nisan referandumundaki mühürsüz oy pusulalarına ilişkin sayın genel başkanın yapmış olduğu bir açıklamayı Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı bir kamu görevlisine hakaret olarak kabul etmiş. Bununla ilgili bir soruşturma başlatılmış.
Referandumdan sonra sayın genel başkan katıldığı bir toplantıda kendisine sorulan mühürsüz oy pusulalarıyla ilgili Yüksek Seçim Kurulu’nun ‘maç devam ederken kuralları değiştirdiğini’ vurguluyor. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı bunu kamu görevlisine hakaret olarak kabul ediyor. Bu konuya ilişkin 2017’deki beyandan sonra İYİ Parti kuruluyor. İYİ Parti kurulduktan, genel seçimlere girildikten sonra hiçbir işlem yok dosyayla ilgili. 31 Mart süreci başladığı anda şubat ayında savcılık dosyayı bilirkişiye gönderiyor. Bilirkişiler bunu hakaret olarak rapor ediyor. Savcılık bekliyor. 31 Mart seçimleri Millet İttifakı Antalya dahil büyükşehir belediyelerini alınca nisan ayında savcı iddianameyi mahkemeye gönderiyor. Yargılama başlıyor. 
Saygıdeğer bilirkişilerden bir tanesi raporunu verdikten sonra TBMM’de bir göreve geldi. Diğer bir bilirkişinin sosyal medyasını taradığınızda Cumhur İttifakı adaylarına ilişkin ‘haydi bastır, şimdi oluyor, çünkü çaldılar’ gibi bir sosyal medya paylaşımı var. Bir iddiada bulunmuyorum. Bilirkişilerin siyasi görüşleri olabilir. Ancak bu görüşlerin olduğu bir alanda bana tevdi edilen bir dosyada ‘seçim sath-ı maili var, bu konuyla ilgili tarafım’ diyerek bu konuyla ilgili ret durumu ortaya konması lazımdı. Bilirkişi raporunun gerçeği yansıtamayacağını ortaya koyduk.
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