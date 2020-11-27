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Son dakika... Menemen Belediye Başkanı Aksoy görevden uzaklaştırıldı
Son dakika... İçişleri Bakanlığı CHP'li Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un geçici tedbir kararı gereği görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.
GÜNDEM 27.11.2020, 15:42
Gelen son dakika bilgisine göre, Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırıldı. CHP’li Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, 'zimmet' ve 'irtikap' suçlarından gözaltına alındıktan sonra nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanmıştı.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, geçici tedbir kararı olarak Bakanlığımızca görevden uzaklaştırılmıştır." denildi. İçişleri Bakanlığı açıklamasında şunları kaydetti:"İzmir ili Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy hakkında; Bakanlığımız Mülkiye Başmüfettişlerince yürütülen soruşturmalar ile Menemen Cumhuriyet Başsavcılığınca “zimmet suçu” kapsamında yürütülen 2020/ 7447 sayılı soruşturmanın devam etmesi ve adı geçenin bu dosya kapsamında Menemen Sulh Ceza Hakimliğinin 2020/392 sorgu sayılı kararıyla tutuklanması üzerine, Anayasanın 127'nci maddesinin dördüncü fıkrası ile 5389 sayılı Belediye Kanunun 47'nci maddesi gereğince İzmir ili Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy geçici tedbir kararı olarak Bakanlığımızca görevden uzaklaştırılmıştır."
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, geçici tedbir kararı olarak Bakanlığımızca görevden uzaklaştırılmıştır." denildi. İçişleri Bakanlığı açıklamasında şunları kaydetti:"İzmir ili Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy hakkında; Bakanlığımız Mülkiye Başmüfettişlerince yürütülen soruşturmalar ile Menemen Cumhuriyet Başsavcılığınca “zimmet suçu” kapsamında yürütülen 2020/ 7447 sayılı soruşturmanın devam etmesi ve adı geçenin bu dosya kapsamında Menemen Sulh Ceza Hakimliğinin 2020/392 sorgu sayılı kararıyla tutuklanması üzerine, Anayasanın 127'nci maddesinin dördüncü fıkrası ile 5389 sayılı Belediye Kanunun 47'nci maddesi gereğince İzmir ili Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy geçici tedbir kararı olarak Bakanlığımızca görevden uzaklaştırılmıştır."
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