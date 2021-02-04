Son Dakika! Manisa'daki 4 gencin ölüm neden belli oldu

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde geçtiğimiz günlerde tarlada ölü bulunan 4 genç hakkındaki kriminal raporu belli oldu.

Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Daire Başkanlığı'nın hazırladığı kriminal raporunda, Ümit Zangal'ın uyuşturucudan öldüğü, Muharrem Zengin (22), Neşet Dalgın (24) ve Serkan Zangal'In (23) av tüfeğiyle sırayla intihar ettikleri yer aldı.

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde ölü olarak bulunan 4 gençten 3'ünün intihar ettiği, ölmeden önce de video çekerek, ölenlerden Neşet Dalgın'ın kardeşi Mert Dalgın'a veda videosu gönderdikleri ortaya çıkmıştı.

İntihar eden 3 arkadaşın "Seni yarı yolda bıraktık. Öbür tarafta görüşürüz" diyerek veda videosu gönderdiği Neşet Dalgın'ın (24) kardeşi Mert Dalgın (23) konuştu.

