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Son Dakika: KYK yurt ve burs başvuruları uzatıldı!
Üniversite eğitimi sırasında maddi olarak destek almak isteyen öğrenciler için verilen KYK burs yurt ve kredileri için başvurular uzatıldı. İşte KYK burs ve yurt başvuruları için son gün
GÜNDEM 03.11.2020, 11:08
KYK başvurularında son gün 3 Kasım 2020 tarihi idi.
Ancak Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu bugün sürpriz bir açıklamada bulundu.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu twiter hesabından başvuru süresinin 8 Kasım Pazar günü saat 23.59’a kadar uzatıldığını duyurdu..
Sevgili gençler, sizlerden gelen yoğun talep üzerine GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru süresini 8 Kasım'a kadar uzatıyoruz. pic. twitter.com/gJxnjy7Ixw
Sevgili gençler, sizlerden gelen yoğun talep üzerine GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru süresini 8 Kasım'a kadar uzatıyoruz. pic. twitter.com/gJxnjy7Ixw — Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) November 3, 2020
Ancak Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu bugün sürpriz bir açıklamada bulundu.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu twiter hesabından başvuru süresinin 8 Kasım Pazar günü saat 23.59’a kadar uzatıldığını duyurdu..
Sevgili gençler, sizlerden gelen yoğun talep üzerine GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru süresini 8 Kasım'a kadar uzatıyoruz. pic. twitter.com/gJxnjy7Ixw
Sevgili gençler, sizlerden gelen yoğun talep üzerine GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru süresini 8 Kasım'a kadar uzatıyoruz. pic. twitter.com/gJxnjy7Ixw — Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) November 3, 2020
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