Son Dakika: KYK yurt ve burs başvuruları uzatıldı!

KYK başvurularında son gün 3 Kasım 2020 tarihi idi.

Ancak Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu bugün sürpriz bir açıklamada bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu twiter hesabından başvuru süresinin 8 Kasım Pazar günü saat 23.59’a kadar uzatıldığını duyurdu..

Sevgili gençler, sizlerden gelen yoğun talep üzerine GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru süresini 8 Kasım'a kadar uzatıyoruz. pic. twitter.com/gJxnjy7Ixw



Sevgili gençler, sizlerden gelen yoğun talep üzerine GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru süresini 8 Kasım'a kadar uzatıyoruz. pic. twitter.com/gJxnjy7Ixw — Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) November 3, 2020

