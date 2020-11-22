Son Dakika: Kuzey Irak'ta 6 terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika: Kuzey Irak'ta eylem hazırlığında olan 6 terörist etkisiz hale getirildi.
GÜNDEM 22.11.2020, 16:54
Son dakika gelen bilgilere göre Milli Savunma Bakanlığı eylem hazırlığındaki 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Irak kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen ve eylem hazırlığında olan 2 PKK'lı terörist ile Barış Pınarı bölgesine sızma girişimindeki 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Ayrıntılar geliyor...
Irak kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen ve eylem hazırlığında olan 2 PKK'lı terörist ile Barış Pınarı bölgesine sızma girişimindeki 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Ayrıntılar geliyor...
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