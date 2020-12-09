Son Dakika! Kuşadası'nda deprem oldu

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Aydın'ın Kuşadası ilçesinde deprem oldu.

Rasathane'nin paylaştığı bilgilere Kuşadası'nda gerçekleşen depremin 3.7 büyüklüğünde olduğu kaydedildi.

Ayrıca saat 03:44'te meydana gelen depremin yerin yaklaşık 13 km derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

Öte yandan AFAD meydana gelen depremi 3.6 olarak kaydetti.



#DEPREMKUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) https://t.co/pUD8YRFRFa09.12.2020, 03:44:09 TSİBüyüklük: 3.7Derinlik: 12.6 km#Kandilli

— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) December 9, 2020



#DEPREMKUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) https://t.co/pUD8YRFRFa09.12.2020, 03:44:09 TSİBüyüklük: 3.7Derinlik: 12.6 km#Kandilli — Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) December 9, 2020

