Son Dakika! Kuşadası'nda deprem oldu
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Kuşadası ilçesinde deprem meydana geldi.
GÜNDEM 09.12.2020, 04:29
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Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Aydın'ın Kuşadası ilçesinde deprem oldu.
Rasathane'nin paylaştığı bilgilere Kuşadası'nda gerçekleşen depremin 3.7 büyüklüğünde olduğu kaydedildi.
Ayrıca saat 03:44'te meydana gelen depremin yerin yaklaşık 13 km derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.
Öte yandan AFAD meydana gelen depremi 3.6 olarak kaydetti.
#DEPREMKUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) https://t.co/pUD8YRFRFa09.12.2020, 03:44:09 TSİBüyüklük: 3.7Derinlik: 12.6 km#Kandilli
— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) December 9, 2020
#DEPREMKUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) https://t.co/pUD8YRFRFa09.12.2020, 03:44:09 TSİBüyüklük: 3.7Derinlik: 12.6 km#Kandilli — Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) December 9, 2020
Rasathane'nin paylaştığı bilgilere Kuşadası'nda gerçekleşen depremin 3.7 büyüklüğünde olduğu kaydedildi.
Ayrıca saat 03:44'te meydana gelen depremin yerin yaklaşık 13 km derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.
Öte yandan AFAD meydana gelen depremi 3.6 olarak kaydetti.
#DEPREMKUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) https://t.co/pUD8YRFRFa09.12.2020, 03:44:09 TSİBüyüklük: 3.7Derinlik: 12.6 km#Kandilli
— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) December 9, 2020
#DEPREMKUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) https://t.co/pUD8YRFRFa09.12.2020, 03:44:09 TSİBüyüklük: 3.7Derinlik: 12.6 km#Kandilli — Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) December 9, 2020
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