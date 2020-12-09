Reklam

Son Dakika

Son Dakika! Kuşadası'nda deprem oldu

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Kuşadası ilçesinde deprem meydana geldi.

GÜNDEM 09.12.2020, 04:29
1
Son Dakika! Kuşadası'nda deprem oldu
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Aydın'ın Kuşadası ilçesinde deprem oldu.
Rasathane'nin paylaştığı bilgilere Kuşadası'nda gerçekleşen depremin 3.7 büyüklüğünde olduğu kaydedildi.
Ayrıca saat 03:44'te meydana gelen depremin yerin yaklaşık 13 km derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.
Öte yandan AFAD meydana gelen depremi 3.6 olarak kaydetti.

#DEPREMKUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) https://t.co/pUD8YRFRFa09.12.2020, 03:44:09 TSİBüyüklük: 3.7Derinlik: 12.6 km#Kandilli
— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) December 9, 2020

#DEPREMKUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) https://t.co/pUD8YRFRFa09.12.2020, 03:44:09 TSİBüyüklük: 3.7Derinlik: 12.6 km#Kandilli — Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) December 9, 2020
Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 09 Aralık 2020
İmsak 03:20
Güneş 05:20
Öğle 13:03
İkindi 17:03
Akşam 20:36
Yatsı 22:26
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P