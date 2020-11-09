Son Dakika! Kuşadası Körfezi'nde deprem oldu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Kuşadası Körfezi'nde deprem medyana geldi.

AFAD tarafından paylaşılan bilgilere göre Kuşadası açıklarında meydana gelen depremin 4.2 büyüklüğünde olduğu kaydedildi.

Ayrıca saat 23:30'da gerçekleşen depremin yerin 7 km derinliğinde meydana geldiği bildirildi.



#DepremBüyüklük : 4.2 (Mw)Yer : Kusadasi Korfezi, 17.25 km. Menderes (Izmir)Tarih-Saat : 09.11.2020, 23:30:59 TSİEnlem : 37.8755 NBoylam : 26.9833 EDerinlik : 7.00 kmDetay : https://t.co/LK5PQVVIye@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi

— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 9, 2020



#DepremBüyüklük : 4.2 (Mw)Yer : Kusadasi Korfezi, 17.25 km. Menderes (Izmir)Tarih-Saat : 09.11.2020, 23:30:59 TSİEnlem : 37.8755 NBoylam : 26.9833 EDerinlik : 7.00 kmDetay : https://t.co/LK5PQVVIye@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi — AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 9, 2020

