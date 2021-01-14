Son Dakika! KPSS sonuçları açıklandı



ÖSYM Başkanı Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada KPSS 2020/2 tercih sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, "30 Aralık 2020-7 Ocak 2021 tarihleri arasında tercihlerini aldığımız KPSS-2020/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları http://sonuc.osym.gov.tr adresimizden açıklanmıştır" dedi.



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