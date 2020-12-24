Son Dakika: KPSS ortaöğretim sonuçları açıklandı!

KPSS ortaöğretim sınavına giren memur adayları için büyük gün geldi çattı.

22 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirilen 2020-KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları 11.30'dan itibaren erişime açıldı.

Sınav sonuçları ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden duyuruldu

Sınav sonucunu öğrenmek için T.C. Kimlik Numarası ile ÖSYM Aday Şifresi yeterli.

