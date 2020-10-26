Son Dakika: KPSS ön lisans soru ve cevapları yayımlandı
ÖSYM Başkanlığı dün gerçekleştirilen KPSS Önlisans sınavı ile ilgili temel soru kitapçığı ve cevap anahtarını yayımladı.
GÜNDEM 26.10.2020, 15:32
KPSS ön lisans sınavın 25 Ekim Pazar günü saat 10:15'de yapıldı.
ÖSYM yapılan açıklamaya göre, KPSS Ön Lisans adayları temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebilecek.
ÖSYM Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi...
"25 Ekim 2020 tarihinde uygulanan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans Sınavının Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının % 10'u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur. Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 26 Ekim 2020 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir. Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
2020-KPSS Ön Lisans Sınavı Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayımlandıhttps://t.co/BTnGcdTHAU pic. twitter.com/kVZHS1Ad2y
— ÖSYM (@OSYMbaskanligi) October 26, 2020
2020-KPSS Ön Lisans Sınavı Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayımlandıhttps://t.co/BTnGcdTHAU pic. twitter.com/kVZHS1Ad2y — ÖSYM (@OSYMbaskanligi) October 26, 2020
ÖSYM yapılan açıklamaya göre, KPSS Ön Lisans adayları temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebilecek.
ÖSYM Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi...
"25 Ekim 2020 tarihinde uygulanan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans Sınavının Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının % 10'u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur. Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 26 Ekim 2020 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir. Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
2020-KPSS Ön Lisans Sınavı Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayımlandıhttps://t.co/BTnGcdTHAU pic. twitter.com/kVZHS1Ad2y
— ÖSYM (@OSYMbaskanligi) October 26, 2020
2020-KPSS Ön Lisans Sınavı Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayımlandıhttps://t.co/BTnGcdTHAU pic. twitter.com/kVZHS1Ad2y — ÖSYM (@OSYMbaskanligi) October 26, 2020
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