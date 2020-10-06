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Son Dakika! KKTC'de koalisyon çatlağı! Halk Partisi hükümetten çekildi
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) koalisyon ortağı Halk Partisi hükümetten çekildi.
GÜNDEM 06.10.2020, 23:53
KKTC'de koalisyon ortağı Halkın Partisi, hükümetten çekilme kararı aldı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) hükümet ortağı Halkın Partisi'nin hükümetten çekilme kararı aldığını duyuran Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Yenal Senin yaptığı açıklamada, "Hükümetin bozulma sebebi Ersin Tatar'dır" dedi.
HP Genel Başkanı Yenal Senin, devletin bütünlüğünün bozulduğunu vurgulayarak, "Hükümetin bozulma sebebi tutarsızlık ve Ersin Tatar'dır" dedi. Senin, "Partimiz hükümette bulunduğumuz bu dönemde sorumlulukla hareket etmiş, üzerine düşeni yapmıştır. Dış politikayla doğrudan ilgili olarak yetkili kılınan Dışişleri Bakanlığı ve Maraş açılımının mimarı olan Kudret Özersay devre dışı bırakılmıştır" dedi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) hükümet ortağı Halkın Partisi'nin hükümetten çekilme kararı aldığını duyuran Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Yenal Senin yaptığı açıklamada, "Hükümetin bozulma sebebi Ersin Tatar'dır" dedi.
HP Genel Başkanı Yenal Senin, devletin bütünlüğünün bozulduğunu vurgulayarak, "Hükümetin bozulma sebebi tutarsızlık ve Ersin Tatar'dır" dedi. Senin, "Partimiz hükümette bulunduğumuz bu dönemde sorumlulukla hareket etmiş, üzerine düşeni yapmıştır. Dış politikayla doğrudan ilgili olarak yetkili kılınan Dışişleri Bakanlığı ve Maraş açılımının mimarı olan Kudret Özersay devre dışı bırakılmıştır" dedi.
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