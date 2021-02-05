Son Dakika: Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği hesaplara yatıyor!

Ocak ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 5 Şubat tarihinde hesaplara yatırılacağı duyurulmuştu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bugün, 1 milyon 320 bin kişiye, 2,1 milyar TL kısa çalışma ödeneği ödemesi yapılacak.

Kısa Çalışma Ödeneği kapsamında, pandeminin başından bu yana ise toplam 3,8 milyon kişi için 27,6 milyar TL ödendi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ocak ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerini bugün yapıyoruz. 1 milyon 320 bin kişiye, 2,1 milyar TL kısa çalışma ödeneği ödemesi yapılacak." dedi..

