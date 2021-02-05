Son Dakika
Son Dakika: Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği bugün hesaplara yatıyor!
Koronavirüs salgını nedeniyle işçi ve işverenlerin olumsuz ekonomik koşulları atlatması amacıylİşsizlik Sigortası Fonu'ndan verilen kısa çalışma ve işsizlik ödeneği bugün hesaplara yatıyor.
GÜNDEM 05.02.2021, 10:46
Ocak ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 5 Şubat tarihinde hesaplara yatırılacağı duyurulmuştu.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ocak ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerini bugün yapıyoruz. 1 milyon 320 bin kişiye, 2,1 milyar TL kısa çalışma ödeneği ödemesi yapılacak." dedi..
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ocak ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerini bugün yapıyoruz. 1 milyon 320 bin kişiye, 2,1 milyar TL kısa çalışma ödeneği ödemesi yapılacak." dedi..
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