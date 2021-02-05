Son Dakika: Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği bugün hesaplara yatıyor!

Ocak ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 5 Şubat tarihinde hesaplara yatırılacağı duyurulmuştu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ocak ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerini bugün yapıyoruz. 1 milyon 320 bin kişiye, 2,1 milyar TL kısa çalışma ödeneği ödemesi yapılacak." dedi..

