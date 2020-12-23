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Son Dakika! Kısa çalışma ödeneği başvuru süresi uzatıldı
Kısa çalışma başvuru süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
GÜNDEM 23.12.2020, 05:03
Resmi Gazete yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre kısa çalışma ödeneği başvuru süresi ile kısa çalışma ödeneği uzatıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre kısa çalışma başvuru süresi 31 Ocak 2021'e uzatıldı. Kısa çalışma ödeneği süresi ise 28 Şubat 2021 oldu.
Ayrıca daha önce başvuru yapan işyerleri kısa çalışmadan yararlanan işçileri için yeni başvuru yapmayacak, uzatma kapsamında kısa çalışma ödeneğinden yararlanmaya devam edecekler
Başvurular e-Devlet üzerinden yapılabilecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre kısa çalışma başvuru süresi 31 Ocak 2021'e uzatıldı. Kısa çalışma ödeneği süresi ise 28 Şubat 2021 oldu.
Ayrıca daha önce başvuru yapan işyerleri kısa çalışmadan yararlanan işçileri için yeni başvuru yapmayacak, uzatma kapsamında kısa çalışma ödeneğinden yararlanmaya devam edecekler
Başvurular e-Devlet üzerinden yapılabilecek.
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