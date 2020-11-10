Son dakika... Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Berat Albayrak açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Kılıçdaroğlu, grup toplantısında Instagram hesabından istifasını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak ile ilgili konuştu. Ülke yönetimi ciddiyet ister. Halk sizi ülke yönetimi ile görevlendirmişse siz bakanlarınızı kim hangi işi en iyi yapabilir düşüncesinden hareketle belirleyip onu bakanlığa atarsınız. Benim akrabam, eşim dostum diye kişileri bakan yapmazsınız. Berat Albayrak'ı en çok eleştirenlerden birisi de benim. Hazine'den sorumlu, ülke felaket durumda, kasa tamtakır ama ortalıkta pembe tabloyla kamuoyuna sunuş yapılıyor. Bu doğru değildi. Gerçekleri milletin bilmesi gerekiyordu. İktidarın basiretsizliğini görünce onlara yol gösterdik. Daha 2018 Ağustos'unda bu iş böyle yürümez diye 13 madde halinde saydık. Kriz varsa kavga etmenin mantığı yok. Milyonların işsiz kaldığı bir süreç. Siyasi parti devlet değildir, siyasi parti ne zaman ki ben devletim diyorsa o zaman sorunlar başlar. Tek adam rejimi bir kişinin ben devletim dediği rejimdir. Sayın Albayrak, damat istifa etti. Gerçekten istifa etti mi etmedi mi? Uzun bir sessizlik Saray'da. Ona koşulsuz destek veren bütün değerlerini yitirip destek veren MHP'de de büyük bir suskunluk.Medyaya bakıyorsunuz, açıklamanın üstünden 17 saat geçtiği halde 1780 radyo ve televizyondan sadece 5'i istifa ettiğini söylüyor. Diğerlerinde tık yok. Havuz medyasında zaten hiç tık yok. Şu memleketin geldiği hale bakar mısınız Allah aşkına?

