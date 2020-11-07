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Son Dakika

Son Dakika! Kastamonu'da korkutan yangın! Çok sayıda ev ve cami yandı

Kastamonu'da bir köyde meydana gelen yangında çok sayıda ev küle döndü.

GÜNDEM 07.11.2020, 01:41
Son Dakika! Kastamonu'da korkutan yangın! Çok sayıda ev ve cami yandı
Kastamonu'nun 14 haneli Tepeharman köyünde çıkan yangında 10 ev ve bir cami yandı. Yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor. Yangının elektrik kontağından çıktığı belirtiliyor.
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