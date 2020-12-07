Son dakika: Karantina süresi değişti!

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı karantina süresi değiştirdi.

Covid-19 hastalarının yakın temaslıları için uygulanan 14 günlük karantina süresi değişti.

Sağlık Bakanlığı bugün 14 gün olan karantina süresini 10 gün olarak güncelledi.

