Son dakika: Karamollaoğlu Saadet Avrupa teşkilatlarına seslenecek

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Saadet Partisi Avrupa teşkilatlarına seslenecek. Saadet Europe Youtube üzerinden yarın Avrupa saati 18.00’da yayınlanacak olan canlı yayında Saadet lideri Karamollaoğlu, Avrupa Gündemi başta olmak üzere gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacağı öğrenildi. Karamollaoğlu’nun programı, Saadet Partisi sosyal medya hesaplarından da duyuruldu.



Genel Başkanımız Temel Karamollaoğlu, Avrupa Teşkilatları ile Avrupa Gündemini değerlendirecektir.? 26 Aralık Cumartesi (YARIN)? 18:00 (Avrupa Saati)Canlı Yayını Saadet Avrupa Youtube hesabımızdan takip edebilirsiniz.?https://t.co/9DSCVoZ9zL pic.twitter.com/SSUJIg7ofh

— Saadet Partisi (@SaadetPartisi) December 25, 2020



Genel Başkanımız Temel Karamollaoğlu, Avrupa Teşkilatları ile Avrupa Gündemini değerlendirecektir.? 26 Aralık Cumartesi (YARIN)? 18:00 (Avrupa Saati)Canlı Yayını Saadet Avrupa Youtube hesabımızdan takip edebilirsiniz.?https://t.co/9DSCVoZ9zL pic.twitter.com/SSUJIg7ofh — Saadet Partisi (@SaadetPartisi) December 25, 2020

