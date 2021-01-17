Son Dakika! Karadeniz'de gemi battı Bartın Valisi açıklama yaptı
Bartın İnkum beldesi açıklarında bir geminin battığı ihbarı üzerine ekipler harekete geçti.
GÜNDEM 17.01.2021, 14:06
Bartın İnkumu açıklarında Rus bandıralı kuru yük gemisi battı. 2 mürettebatın hayatını kaybettiği öğrenildi.
Denizin yaklaşık 200 metre açığında geminin battığı görülürken, 2 mürettebatın da hayatını kaybettiği bilgisine ulaşıldı.
Batan geminin çevresinde bulunan 3 gemi ise şiddetli rüzgar ve dalga nedeniyle bölgeye ulaşamadı. Kıyıya jandarma ve 112 Acil ekipleri gelirken, kurtarma çalışmalarına başlanacak.
Bartın Valisi Sinan Güner de batan gemiyle ilgili açıklama yaptı. Güner, geminin batmasıyla ilgili olarak, "Şu anda gemide 15 kişinin olduğu, filikalarda mahsur kaldığı bilgisi var. Bartın limanında bulunan bütün gemileri kurtarma çalışması için bölgeye göndereceğiz. 2 mürettebat hayatını kaybetti" dedi.
Denizin yaklaşık 200 metre açığında geminin battığı görülürken, 2 mürettebatın da hayatını kaybettiği bilgisine ulaşıldı.
Batan geminin çevresinde bulunan 3 gemi ise şiddetli rüzgar ve dalga nedeniyle bölgeye ulaşamadı. Kıyıya jandarma ve 112 Acil ekipleri gelirken, kurtarma çalışmalarına başlanacak.
Bartın Valisi Sinan Güner de batan gemiyle ilgili açıklama yaptı. Güner, geminin batmasıyla ilgili olarak, "Şu anda gemide 15 kişinin olduğu, filikalarda mahsur kaldığı bilgisi var. Bartın limanında bulunan bütün gemileri kurtarma çalışması için bölgeye göndereceğiz. 2 mürettebat hayatını kaybetti" dedi.
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