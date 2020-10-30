Son Dakika: Kandilli Rasathanesi'nden kritik açıklama!

Kandilli Rasathanesinden yapılan açıklamada, şu ana kadar 21 artçı deprem olduğunu ve artçı sarsıntıların bir hafta 15 güne kadar sürmesinin beklendiği belirtildi.

6,6 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından 30-40 kilometrelik fay hattının kırıldığı açıklandı.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener Seferihisar'da meydana gelen deprem sonrasında önemli açıklamalarda bulundu. Özener, "21 deprem meydana geld, artçılar 15 gün sürebilir" dedi.

Prof Dr. Özener'in açıklamalarından satırbaşları

Farklı kurumların hesapladıkları büyüklükler olabiliyor, bunlar değişebiliyor. Yaklaşık derinliği 10-12 km olan sığ bir depremden bahsediyoruz.

Öncelikle de depremden dolayı hayatını kaybeden maalesef bazı vatandaşlar olduğunu duydum. Hem ülkeye, hem de tüm vatandaşlarımıza baş sağlığı diliyoruz.

30-40 km'lik bir fayın kırıldığı ilk izlenimlere göre tespit ediliyor.

Normal bir deprem bu. Normal faylanma depremi. Şu ana kadar, depremden 1,5 saat sonraya kadar, 21 tane deprem kaydettik. Depremler artmakta, artçıların da 1 hafta 15 gün kadar sürmesi bekleniyor.

Depremin lokasyonunu görüyorsunuz, turuncu olan depremin lokasyonu, kırmızılar ise meydana gelen artçılar.

Bazı bilgiler verelim size; Ege Bölgesi sismik olarak oldukça etkin bir bölge. Dolayısıyla bu bölgede ana kara ve denizde deprem oldukça yoğun bir deprem aktivitesi oluyor.

Ayrıntılar geliyor...

