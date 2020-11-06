Son Dakika! Joe Biden yeni açıklama! Seçimler için iddialı konuştu

Demokratların başkan adayı Joe Biden, seçimlerle ilgili yeni bir açıklama yaptı.

Biden açıklamasında, "Sayım bitince kazanacağımızdan hiçbir şüphem yok" dedi.

Memleketi Delaware'de, başkan yardımcısı adayı Kamala Harris'le birlikte kameraların karşısına geçen Biden, "Olduğumuz noktadan çok memnunum. Sayım bitince kazanan taraf olacağımıza eminim. Herkesin sabırlı olmasını istiyorum. Bunu çok yakın bir süre içerisinde öğreneceğiz" ifadelerini kullandı.

