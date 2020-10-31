Son Dakika
Son dakika! İzmir'den 16 saat sonra bir kişi daha çıkarıldı
Son dakika... İzmir'de yaşanan 6,6'lık depremin üzerinden 16 saat sonra bir kişi enkazdan çıkarıldı.
GÜNDEM 31.10.2020, 09:10
Son dakika haberine göre, İzmir'de yaşanan 6,6'lık depremin üzerinden 16 saatin ardından bir kişi daha kurtartıldı.
Yılmaz Erbek Apartmanı enkazında bulunan, Gülçin Aykut Soydan isimli vatandaş, yaklaşık 16 saat sonra enkazdan kurtarıldı.
Yaralı olan vatandaş, Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Yılmaz Erbek Apartmanı enkazında bulunan, Gülçin Aykut Soydan isimli vatandaş, yaklaşık 16 saat sonra enkazdan kurtarıldı.
Yaralı olan vatandaş, Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
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