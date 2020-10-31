Son dakika! İzmir'den 16 saat sonra bir kişi daha çıkarıldı

Son dakika haberine göre, İzmir'de yaşanan 6,6'lık depremin üzerinden 16 saatin ardından bir kişi daha kurtartıldı.

Yılmaz Erbek Apartmanı enkazında bulunan, Gülçin Aykut Soydan isimli vatandaş, yaklaşık 16 saat sonra enkazdan kurtarıldı.

Yaralı olan vatandaş, Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

