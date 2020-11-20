Son Dakika! İzmir'de ve Aydın'da deprem oldu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Deprem Dairesi (AFAD) verilerine göre İzmir'de ve Aydın'da iki ayrı deprem meydana geldi.

AFAD tarafından paylaşılan bilgilere İzmir'in Seferihisar ilçesiyle Aydın'ın Kuşadası ilçesinde gerçekleşen depremin sırasıyla 3.9 ve 3.8 büyüklüğünde olduğu kaydedildi.

Ayrıca saat 04:00 sularında gerçekleşen depremlerin yerin yaklaşık 7 km derinliğinde meydana geldiği bildirildi.

#DepremBüyüklük : 3.9 (Mw)Yer : Ege Denizi, 17.70 km. Seferihisar (Izmir)Tarih-Saat : 20.11.2020, 04:13:53 TSİEnlem : 37.9430 NBoylam : 26.6943 EDerinlik : 7.10 kmDetay : https://t.co/ei0bokH3zc@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi

— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 20, 2020



#DepremBüyüklük : 3.8 (Mw)Yer : Kusadasi Korfezi, 17.33 km. Kusadasi (Aydin)Tarih-Saat : 20.11.2020, 03:58:45 TSİEnlem : 37.8488 NBoylam : 27.0050 EDerinlik : 7.00 kmDetay : https://t.co/ElRY2tdodR@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi

— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 20, 2020



#DepremBüyüklük : 3.9 (Mw)Yer : Ege Denizi, 17.70 km. Seferihisar (Izmir)Tarih-Saat : 20.11.2020, 04:13:53 TSİEnlem : 37.9430 NBoylam : 26.6943 EDerinlik : 7.10 kmDetay : https://t.co/ei0bokH3zc@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi — AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 20, 2020

#DepremBüyüklük : 3.8 (Mw)Yer : Kusadasi Korfezi, 17.33 km. Kusadasi (Aydin)Tarih-Saat : 20.11.2020, 03:58:45 TSİEnlem : 37.8488 NBoylam : 27.0050 EDerinlik : 7.00 kmDetay : https://t.co/ElRY2tdodR@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi pushfn('ads'); — AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 20, 2020

