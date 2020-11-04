Son Dakika! İzmir'de deprem oldu

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, İzmir'in Urla ilçesi açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 23:35'te gerçekleşen depremin yerin 14.3 km derinliğinde meydana geldiği kaydedildi.

Öte yandan gerçekleşen deprem AFAD verilerine göre ise 4.1 büyüklüğünde olduğu bildirildi.

#DEPREM RevizeEGE DENIZI https://t.co/bjsmwlvLju03.11.2020, 23:35:36 TSİBüyüklük: 4.0,Derinlik: 14.3 km#Kandilli

— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) November 3, 2020



#DEPREM RevizeEGE DENIZI https://t.co/bjsmwlvLju03.11.2020, 23:35:36 TSİBüyüklük: 4.0,Derinlik: 14.3 km#Kandilli — Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) November 3, 2020

