Son Dakika! İzmir'de deprem oldu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Deprem Dairesi Başkanlığı ( AFAD) tarafından paylaşılan bilgilere göre İzmir'de deprem meydana geldi.

AFAD tarafından paylaşılan verilere İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen depremin 3.6 büyüklüğünde olduğu kaydedildi.

Saat 03:00'da gerçekleşen depremin yerin 7 km derinliğinde meydana geldiği bildirildi.



#DepremBüyüklük : 3.6 (Mw)Yer : Ege Denizi, 21.03 km. Seferihisar (Izmir)Tarih-Saat : 09.10.2020, 03:00:21 TSİEnlem : 37.8701 NBoylam : 26.7331 EDerinlik : 7.03 kmDetay : https://t.co/XNwSNaeHtq@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi

— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 9, 2020



#DepremBüyüklük : 3.6 (Mw)Yer : Ege Denizi, 21.03 km. Seferihisar (Izmir)Tarih-Saat : 09.10.2020, 03:00:21 TSİEnlem : 37.8701 NBoylam : 26.7331 EDerinlik : 7.03 kmDetay : https://t.co/XNwSNaeHtq@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi — AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 9, 2020

