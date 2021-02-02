Son dakika! İzmir'de bir deprem daha!

AFAD Ege Denizi'nde İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 4.8 büyüklüğünde bir deprem medyana geldiğini açıkladı.

Sabah saatlerinde İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında bir dakika arayla 5,1 ve 4,8 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

