Son dakika! İzmir'de bir deprem daha!
AFAD Ege Denizi'nde İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 4.8 büyüklüğünde bir deprem medyana geldiğini açıkladı.
GÜNDEM 02.02.2021, 00:35
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AFAD Ege Denizi'nde İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 4.8 büyüklüğünde bir deprem medyana geldiğini açıkladı.
Sabah saatlerinde İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında bir dakika arayla 5,1 ve 4,8 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.
Sabah saatlerinde İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında bir dakika arayla 5,1 ve 4,8 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.
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