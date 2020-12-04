Son dakika: İzmir Seferihisar'da deprem!
Son dakika... İzmir Seferihisar'da sabah saatlerinde deprem meydana geldi.
GÜNDEM 04.12.2020, 07:57
Son dakika! İzmir'in Seferihisar ilçesinde sabah saatlerinde deprem meydana geldi.
AFAD'ın açıkladığı son depremler verisine göre sabah saat 07.26'da Ege Denizi'nin İzmir Seferihisar açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem yerin 11.79 km altında gerçekleşti.
AFAD'ın açıkladığı son depremler verisine göre sabah saat 07.26'da Ege Denizi'nin İzmir Seferihisar açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem yerin 11.79 km altında gerçekleşti.
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