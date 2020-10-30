Son dakika: İzmir Seferihisar depreminin ardından 40 deprem daha oldu

Son dakika haberi! İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında Ege Denizi'nde 6,6 büyüklüğünde büyük bir deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden hissedilirken İstanbul'u da salladı.

Depremde şu ana kadar 1'i boğulma olmak üzere 4 kişi hayatını kaybetti. AFAD'ın geçtiği son veriye göre deprem 120 kişi yaralandı.

İzmir Seferihisar'da saat 14:51'de 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından saat 17:00'a kadar en büyüğü 4.8 olarak tam 40 deprem daha meydana geldi. Artçı sarsıntıların en büyüğü olan 4,8 şiddetindeki deprem Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana geldi.

İşte meydana gelen depremlerin listesi şöyle:



