Son Dakika
Son dakika: İzmir Seferihisar depreminin ardından 40 deprem daha oldu
Son dakika haberi... İzmir Seferihisar depreminin ardından 40 deprem daha oldu. AFAD'ın geçtiği artçı sarsıntıların en büyüğü 4.8 olarak Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana geldi.
GÜNDEM 30.10.2020, 17:08
Son dakika haberi! İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında Ege Denizi'nde 6,6 büyüklüğünde büyük bir deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden hissedilirken İstanbul'u da salladı.
Depremde şu ana kadar 1'i boğulma olmak üzere 4 kişi hayatını kaybetti. AFAD'ın geçtiği son veriye göre deprem 120 kişi yaralandı.
İzmir Seferihisar'da saat 14:51'de 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından saat 17:00'a kadar en büyüğü 4.8 olarak tam 40 deprem daha meydana geldi. Artçı sarsıntıların en büyüğü olan 4,8 şiddetindeki deprem Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana geldi.
İşte meydana gelen depremlerin listesi şöyle:
Depremde şu ana kadar 1'i boğulma olmak üzere 4 kişi hayatını kaybetti. AFAD'ın geçtiği son veriye göre deprem 120 kişi yaralandı.
İzmir Seferihisar'da saat 14:51'de 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından saat 17:00'a kadar en büyüğü 4.8 olarak tam 40 deprem daha meydana geldi. Artçı sarsıntıların en büyüğü olan 4,8 şiddetindeki deprem Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana geldi.
İşte meydana gelen depremlerin listesi şöyle:
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 30 Ekim 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|6
|16
|2. Fenerbahçe
|6
|14
|3. Galatasaray
|6
|10
|4. Karagümrük
|6
|8
|5. Çaykur Rizespor
|6
|8
|6. Kasımpaşa
|6
|8
|7. Antalyaspor
|6
|8
|8. Malatyaspor
|6
|8
|9. Göztepe
|6
|7
|10. Erzurumspor
|5
|7
|11. Başakşehir
|6
|7
|12. Beşiktaş
|5
|7
|13. Gaziantep FK
|6
|7
|14. Sivasspor
|5
|7
|15. Hatayspor
|4
|7
|16. Konyaspor
|5
|6
|17. Kayserispor
|5
|6
|18. Trabzonspor
|6
|5
|19. Denizlispor
|6
|5
|20. Gençlerbirliği
|5
|4
|21. Ankaragücü
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|7
|17
|2. İstanbulspor
|7
|16
|3. Adana Demirspor
|7
|14
|4. Samsunspor
|7
|14
|5. Ankara Keçiörengücü
|7
|13
|6. Altınordu
|7
|13
|7. Giresunspor
|6
|11
|8. Altay
|6
|10
|9. Balıkesirspor
|7
|10
|10. Adanaspor
|7
|9
|11. Akhisar Bld.Spor
|7
|9
|12. Bursaspor
|7
|7
|13. Menemen Belediyespor
|7
|6
|14. Bandırmaspor
|7
|5
|15. Ümraniye
|7
|5
|16. Ankaraspor
|7
|4
|17. Boluspor
|7
|3
|18. Eskişehirspor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|6
|13
|2. Liverpool
|6
|13
|3. Aston Villa
|5
|12
|4. Leicester City
|6
|12
|5. Tottenham
|6
|11
|6. Leeds United
|6
|10
|7. Southampton
|6
|10
|8. Crystal Palace
|6
|10
|9. Wolverhampton
|6
|10
|10. Chelsea
|6
|9
|11. Arsenal
|6
|9
|12. West Ham
|6
|8
|13. Man City
|5
|8
|14. Newcastle
|6
|8
|15. M. United
|5
|7
|16. Brighton
|6
|5
|17. West Bromwich
|6
|3
|18. Burnley
|5
|1
|19. Sheffield United
|6
|1
|20. Fulham
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|7
|14
|2. Real Madrid
|6
|13
|3. Granada
|6
|13
|4. Villarreal
|7
|12
|5. Atletico Madrid
|5
|11
|6. Cádiz
|7
|11
|7. Osasuna
|6
|10
|8. Elche
|5
|10
|9. Getafe
|6
|10
|10. Real Betis
|7
|9
|11. Eibar
|7
|8
|12. Barcelona
|5
|7
|13. Sevilla
|5
|7
|14. Valencia
|7
|7
|15. Deportivo Alaves
|7
|7
|16. Athletic Bilbao
|6
|6
|17. Celta de Vigo
|7
|6
|18. Huesca
|7
|5
|19. Levante
|6
|4
|20. Real Valladolid
|7
|3
Sayfalar Tümü