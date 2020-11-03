Son dakika: İzmir Rıza Bey Apartmanı'nda bir bebeğe canlı ulaşıldı
Son dakika haberi... İzmir'de Rıza Bey Apartmanı enkazında bir bebeğe canlı ulaşıldı.
GÜNDEM 03.11.2020, 09:57
Son dakika haberi! İzmir'de meydana gelen depremin ardından 91 saat geçmesinin ardından Rıza Bey Apartmanı enkazında bir bebeğe canlı ulaşıldı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, "Rıza Bey Apartmanı enkazından bir bebeğe canlı ulaşıldı" açıklamasını yaptı.
Soyer sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Rıza Bey Apartmanı enkazından hepimizi heyecanlandıran haber var. Kurtarma ekipleri bir bebeğimize canlı ulaştı. İnşallah sağ salim çıkarılacak. Umutla bekliyoruz." ifadesini kullandı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, "Rıza Bey Apartmanı enkazından bir bebeğe canlı ulaşıldı" açıklamasını yaptı.
Soyer sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Rıza Bey Apartmanı enkazından hepimizi heyecanlandıran haber var. Kurtarma ekipleri bir bebeğimize canlı ulaştı. İnşallah sağ salim çıkarılacak. Umutla bekliyoruz." ifadesini kullandı.
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