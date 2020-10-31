Son dakika... İzmir genelinde deprem nedeniyle eğitime bir hafta ara

Gelen son dakika bilgisine göre, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İzmir genelinde eğitime bir hafta süreyle ara verme kararı aldıklarını açıkladı.Bakan Ziya Selçuk, sosyal medya platformu Twitter'dan, "Yaraları hep birlikte saracağız #İzmir İl genelinde eğitime bir hafta süreyle ara verme kararı aldık. Eğitim ailesi olarak öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, yöneticilerimiz ve velilerimizle birbirimize çok daha sıkı kenetlenerek güçlükleri birlikte aşacağız." ifadelerini kullandı.

