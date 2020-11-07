Son dakika! İzmir Foça'da orman yangını

Son dakika: İzmir'in Foça ilçesinde çöp depolama alanında çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Kısa sürede ormanlık alanda büyüyen yangına müdahele etmek amacıyla, bölgeye çok sayıda itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Foça Kaymakamı Ali Çetin konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor. Fazla bir ormanlık alan bulunmuyor. Zamanında müdahale edildiği için yangın yerleşim merkezlerini tehdit etmiyor." değerlendirmesinde bulundu.

