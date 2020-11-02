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Son dakika: İzmir depremi ile ilgili son veriler
AFAD, İzmir depreminde can kaybının 92'ye yükseldiğini, 147 kişinin tedavisinin sürdüğünü açıkladı.
GÜNDEM 02.11.2020, 23:25
AFAD, İzmir'deki depremde vefat edenlerin sayısının 92 olduğunu açıkladı.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( AFAD'dan) yapılan açıklamada, saat 19.30 itibarıyla, 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası 43'ünün büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere toplam 1323 artçı sarsıntı kaydedildi.
Sağlık Afet Koordinasyon Merkezinden (SAKOM) alınan bilgiye göre, depremde 92 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 994 kişiden 847'si taburcu edildi, 147 kişinin tedavisi devam ediyor.
Öte yandan İzmir'de arama ve kurtarma çalışmaları 17 binadan 12'sinde tamamlanırken, 5 binada sürüyor.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( AFAD'dan) yapılan açıklamada, saat 19.30 itibarıyla, 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası 43'ünün büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere toplam 1323 artçı sarsıntı kaydedildi.
Sağlık Afet Koordinasyon Merkezinden (SAKOM) alınan bilgiye göre, depremde 92 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 994 kişiden 847'si taburcu edildi, 147 kişinin tedavisi devam ediyor.
Öte yandan İzmir'de arama ve kurtarma çalışmaları 17 binadan 12'sinde tamamlanırken, 5 binada sürüyor.
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