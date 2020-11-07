Son Dakika! İzmir açıklarında deprem oldu

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre İzmir açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem oldu.

Rasathane'nin paylaştığı bilgilere göre İzmir açıklarında gerçekleşen depremin 4.0 büyüklüğünde olduğu kaydedildi.

Ayrıca saat 23:57'de gerçekleşen depremin yerin 1 km derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

#DEPREMONIKI ADALAR (AKDENIZ) https://t.co/DgHEoltqob06.11.2020, 23:57:26 TSİBüyüklük: 4.0Derinlik: 1.0 km#Kandilli

— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) November 6, 2020



#DEPREMONIKI ADALAR (AKDENIZ) https://t.co/DgHEoltqob06.11.2020, 23:57:26 TSİBüyüklük: 4.0Derinlik: 1.0 km#Kandilli — Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) November 6, 2020

