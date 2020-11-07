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Son Dakika

Son Dakika! İzmir açıklarında deprem oldu

Son dakika haberi! Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre İzmir açıklarında deprem meydana geldi.

GÜNDEM 07.11.2020, 00:38
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Son Dakika! İzmir açıklarında deprem oldu
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre İzmir açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem oldu.
Rasathane'nin paylaştığı bilgilere göre İzmir açıklarında gerçekleşen depremin 4.0 büyüklüğünde olduğu kaydedildi.
Ayrıca saat 23:57'de gerçekleşen depremin yerin 1 km derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.
#DEPREMONIKI ADALAR (AKDENIZ) https://t.co/DgHEoltqob06.11.2020, 23:57:26 TSİBüyüklük: 4.0Derinlik: 1.0 km#Kandilli
— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) November 6, 2020

#DEPREMONIKI ADALAR (AKDENIZ) https://t.co/DgHEoltqob06.11.2020, 23:57:26 TSİBüyüklük: 4.0Derinlik: 1.0 km#Kandilli — Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) November 6, 2020
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