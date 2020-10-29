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Son Dakika

Son dakika: İYİ Parti'de Ümit Özdağ hakkında flaş gelişme

Son dakika haberine göre; İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, Meral Akşener tarafından Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

GÜNDEM 29.10.2020, 17:43
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Son dakika: İYİ Parti'de Ümit Özdağ hakkında flaş gelişme
İyi Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkındaki sözlerinin ardından Genel Başkan  Meral Akşener tarafından Disiplin Kurulu'na sevk edildi.
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