Son Dakika! İşten çıkarma yasağı 2 ay daha uzatıldı
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağı 2 ay daha uzatıldı.
GÜNDEM 27.10.2020, 00:25
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre işten çıkarma yasağı ve kısa çalışma ödeneği 2 ay daha uzatıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kararla, işten çıkarma yasağı 17 Kasım'dan itibaren 2 ay daha uzatıldı.
Resmi Gazete'de yayımlanan işten çıkarma yasağının uzatılmasına dair kararı incelemek için tıklayın
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kararla, işten çıkarma yasağı 17 Kasım'dan itibaren 2 ay daha uzatıldı.
Resmi Gazete'de yayımlanan işten çıkarma yasağının uzatılmasına dair kararı incelemek için tıklayın
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