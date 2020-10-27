Son Dakika! İşten çıkarma yasağı 2 ay daha uzatıldı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre işten çıkarma yasağı ve kısa çalışma ödeneği 2 ay daha uzatıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararla, işten çıkarma yasağı 17 Kasım'dan itibaren 2 ay daha uzatıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan işten çıkarma yasağının uzatılmasına dair kararı incelemek için tıklayın

