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Son Dakika

Son Dakika: İstanbul'da hortum çıktı! Cep telefonu kamerasında yansıdı

Son dakika! İstanbul Arnavutköy'de çıkan hortum, vatandaşların cep telefonuna yansıdı.

GÜNDEM 18.11.2020, 16:32
Son Dakika: İstanbul'da hortum çıktı! Cep telefonu kamerasında yansıdı
Son dakika gelen bilgilere göre İstanbul Arnavutköy'de hortum çıktı. Karaburun açıklarında çıkan hortum paniğe neden olurken yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu tarafından kaydedildi.
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