Son Dakika
Son dakika... İstanbul'da boya fabrikasında patlama: Yaralılar var!
Son dakika haberine göre İstanbul Boya Vernik Sanayi Sitesi'nde meydana gelen patlamada, ilk bilgilere göre 2 kişi yaralandı.
GÜNDEM 17.11.2020, 16:36
İstanbul Tuzla'da faaliyet gösteren bir boya fabrikasının kazanında meydana gelen patlamada en az 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Orta Mahalle Atayolu Caddesi'ndeki Boya ve Vernikçileri Toplu İşyeri Sanayi Sitesi'ndeki bir boya fabrikasının kazanında patlama yaşandı.
Patlamada, 2 kişi hafif yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Orta Mahalle Atayolu Caddesi'ndeki Boya ve Vernikçileri Toplu İşyeri Sanayi Sitesi'ndeki bir boya fabrikasının kazanında patlama yaşandı.
Patlamada, 2 kişi hafif yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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