Son dakika... İstanbul'da boya fabrikasında patlama: Yaralılar var!

İstanbul Tuzla'da faaliyet gösteren bir boya fabrikasının kazanında meydana gelen patlamada en az 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Orta Mahalle Atayolu Caddesi'ndeki Boya ve Vernikçileri Toplu İşyeri Sanayi Sitesi'ndeki bir boya fabrikasının kazanında patlama yaşandı.

Patlamada, 2 kişi hafif yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

