Son Dakika: İstanbul barajlarında son durum!

Son haftalarda meydana gelen yağışlar sayesinde İstanbul barajlarındaki doluluk oranları artmaya devam ediyor..

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi İSKİ barajlardaki doluluk oranını açıkladı.

Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 44,15 olarak ölçüldü.

Kuraklık nedeniyle barajlardaki su miktarı 8 Ocak 2021'de yüzde 19,16'ya kadar düşmüştü.

Barajlardaki doluluk oranı, 5 Şubat tarihi baz alındığında 2006'da yüzde 90,07,

2007'de yüzde 55,39,

2008'de yüzde 25,49,

2009'da yüzde 50,95,

2010'da yüzde 95,94,

2011'de yüzde 90,33,

2012'de yüzde 67,14,

2013'te yüzde 77,71,

2014'te yüzde 33,03,

2015'te yüzde 86,67,

2016'da yüzde 75,82,

2017'de yüzde 84,84,

2018'de yüzde 73,60,

2019'da yüzde 90,40,

2020'de yüzde 57,23,

2021'de ise yüzde 42,63 olarak gerçekleşti.

