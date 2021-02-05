Son Dakika
Son Dakika: İstanbul barajlarında son durum!
İstanbul barajlarındaki su oranı geçtiğimiz aylarda yüzde 19 seviyesine kadar düşmüş ve kritik seviyeye gelmişti. 5 Şubat tarihi itibariyle İstanbul barajları doluluk oranları açıklandı.
GÜNDEM 05.02.2021, 10:15
Son haftalarda meydana gelen yağışlar sayesinde İstanbul barajlarındaki doluluk oranları artmaya devam ediyor..
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi İSKİ barajlardaki doluluk oranını açıkladı.
Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 44,15 olarak ölçüldü.
Kuraklık nedeniyle barajlardaki su miktarı 8 Ocak 2021'de yüzde 19,16'ya kadar düşmüştü.
Barajlardaki doluluk oranı, 5 Şubat tarihi baz alındığında 2006'da yüzde 90,07,
2007'de yüzde 55,39,
2008'de yüzde 25,49,
2009'da yüzde 50,95,
2010'da yüzde 95,94,
2011'de yüzde 90,33,
2012'de yüzde 67,14,
2013'te yüzde 77,71,
2014'te yüzde 33,03,
2015'te yüzde 86,67,
2016'da yüzde 75,82,
2017'de yüzde 84,84,
2018'de yüzde 73,60,
2019'da yüzde 90,40,
2020'de yüzde 57,23,
2021'de ise yüzde 42,63 olarak gerçekleşti.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi İSKİ barajlardaki doluluk oranını açıkladı.
Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 44,15 olarak ölçüldü.
Kuraklık nedeniyle barajlardaki su miktarı 8 Ocak 2021'de yüzde 19,16'ya kadar düşmüştü.
Barajlardaki doluluk oranı, 5 Şubat tarihi baz alındığında 2006'da yüzde 90,07,
2007'de yüzde 55,39,
2008'de yüzde 25,49,
2009'da yüzde 50,95,
2010'da yüzde 95,94,
2011'de yüzde 90,33,
2012'de yüzde 67,14,
2013'te yüzde 77,71,
2014'te yüzde 33,03,
2015'te yüzde 86,67,
2016'da yüzde 75,82,
2017'de yüzde 84,84,
2018'de yüzde 73,60,
2019'da yüzde 90,40,
2020'de yüzde 57,23,
2021'de ise yüzde 42,63 olarak gerçekleşti.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 05 Şubat 2021
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|22
|48
|2. Galatasaray
|22
|45
|3. Beşiktaş
|22
|45
|4. Trabzonspor
|22
|39
|5. Alanyaspor
|22
|38
|6. Hatayspor
|22
|35
|7. Gaziantep FK
|22
|35
|8. Karagümrük
|22
|34
|9. Antalyaspor
|22
|30
|10. Malatyaspor
|22
|29
|11. Göztepe
|22
|26
|12. Kasımpaşa
|22
|26
|13. Rizespor
|22
|26
|14. Sivasspor
|22
|25
|15. Konyaspor
|21
|24
|16. Başakşehir
|22
|24
|17. Kayserispor
|22
|23
|18. Erzurumspor
|22
|21
|19. Gençlerbirliği
|22
|20
|20. Ankaragücü
|21
|18
|21. Denizlispor
|22
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|19
|41
|2. İstanbulspor
|19
|40
|3. Samsunspor
|19
|37
|4. Adana Demirspor
|19
|34
|5. Tuzlaspor
|19
|33
|6. Altay
|19
|32
|7. Ankara Keçiörengücü
|19
|31
|8. Altınordu
|19
|31
|9. Bursaspor
|19
|30
|10. Bandırmaspor
|19
|27
|11. Adanaspor
|19
|24
|12. Ümraniye
|19
|21
|13. Boluspor
|19
|19
|14. Akhisar Bld.Spor
|19
|19
|15. Menemen Belediyespor
|19
|19
|16. Balıkesirspor
|19
|16
|17. Ankaraspor
|19
|13
|18. Eskişehirspor
|19
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|21
|47
|2. M. United
|22
|44
|3. Leicester City
|22
|42
|4. Liverpool
|22
|40
|5. West Ham
|22
|38
|6. Everton
|20
|36
|7. Tottenham
|20
|33
|8. Chelsea
|21
|33
|9. Aston Villa
|20
|32
|10. Arsenal
|22
|31
|11. Leeds United
|21
|29
|12. Southampton
|21
|29
|13. Crystal Palace
|22
|29
|14. Wolverhampton
|22
|26
|15. Brighton
|22
|24
|16. Newcastle
|22
|22
|17. Burnley
|21
|22
|18. Fulham
|21
|14
|19. West Bromwich
|22
|12
|20. Sheffield United
|22
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|19
|50
|2. Barcelona
|20
|40
|3. Real Madrid
|20
|40
|4. Sevilla
|20
|39
|5. Villarreal
|21
|35
|6. Real Sociedad
|21
|32
|7. Real Betis
|21
|30
|8. Granada
|21
|29
|9. Levante
|20
|26
|10. Celta de Vigo
|21
|25
|11. Athletic Bilbao
|20
|24
|12. Getafe
|20
|24
|13. Cádiz
|21
|24
|14. Valencia
|21
|23
|15. Eibar
|21
|20
|16. Real Valladolid
|21
|20
|17. Osasuna
|21
|19
|18. Deportivo Alaves
|21
|19
|19. Elche
|19
|17
|20. Huesca
|21
|16
Sayfalar Tümü