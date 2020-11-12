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Son Dakika! İşsizlik Sigortası Kanunu düzenlemesi Meclis'ten geçti

İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

GÜNDEM 12.11.2020, 00:12
Son Dakika! İşsizlik Sigortası Kanunu düzenlemesi Meclis'ten geçti
Vergi ve SGK prim borçlarının yapılandırılması ile istihdam teşvikine ilişkin düzenlemeleri de kapsayan İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi,  TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
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