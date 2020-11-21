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Son Dakika

Son Dakika! Isparta'da deprem oldu

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine Isparta'nın Gelendost ilçesinde deprem oldu.

GÜNDEM 21.11.2020, 01:49
Son Dakika! Isparta'da deprem oldu
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Isparta'da deprem oldu.
Rasathane'nin paylaştığı bilgilere göre Isparta'nın Gelendost ilçesinde meydan gelen depremin 3.8 büyüklüğünde olduğu kaydedildi.
Saat 01:29'da gerçekleşen deprem yerin yaklaşık 7 km derinliğinde meydana geldi.
Öte yandan son 2 saatte Isparta'da belirli aralıklar 3.5, 3,0, 3,3 büyüklüklerinde depremler meydana geldi.

#DEPREMYESILKOY-GELENDOST (ISPARTA) https://t.co/oXHOdfs8hv21.11.2020, 01:29:14 TSİBüyüklük: 3.8Derinlik: 6.7 km#Kandilli
— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) November 20, 2020


#DEPREMYESILKOY-GELENDOST (ISPARTA) https://t.co/oXHOdfs8hv21.11.2020, 01:29:14 TSİBüyüklük: 3.8Derinlik: 6.7 km#Kandilli — Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) November 20, 2020
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