Son Dakika! İşçi servisi kaza yaptı! 2 ölü 20 yaralı

Samsun'da bir ilçe belediyesine ait işçi servisinin kaza yapması sonucu meydana gelen olayda 2 kişi öldü 20 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Samsun'un Atakum ilçesinde sabah saatlerinde meydana geldi. Sedat Uzuner idaresindeki Atakum Belediyesine ait servis midibüsü rampa aşağı inerken freninin tutmaması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımdaki aydınlatma direğine çarpıp yol ortasına devrildi.

Olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, araç sürücüsü ile birlikte 20 kişi de yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

